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    台中綠美圖12/13開館 公共藝術取消挨批

    台中綠美圖將於十二月十三日開館。（市府提供）

    台中綠美圖將於十二月十三日開館。（市府提供）

    2025/04/15 05:30

    議員︰市府將入選作品全撤除 踐踏藝術專業 文化局︰鑑價未通過

    〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕綠美圖將在今年十二月十三日開館，多位議員質疑綠美圖規劃公共藝術案設置現今都取消，文化局長陳佳君曾表示開館時「將向民眾展現公共藝術與建築互相輝映」承諾等於跳票，痛批市長盧秀燕執政後，把台中由文化城變為文化沙漠；更有議員質疑市府主動邀請藝術團隊提案，又在評選結束後將所有入選作品全數撤除，嚴重踐踏藝術專業。

    另案植栽成長速度搭配有問題

    陳佳君表示，因為綠美圖公共藝術A案三個團隊鑑價都沒有通過，而B案設置在戶外景觀區，因與植栽成長速度的搭配有問題，所以無法進行，故將公共藝術設置計畫書取消。

    另外C案是以民眾參與式的公共藝術呈現，原本在開館後執行，整個公共藝術未來在開館後對整棟公共藝術來做重新規劃。

    議員黃守達指出，綠美圖規劃公共藝術的設置，其中室內A案預算四千七百萬、戶外景觀區B案八百萬，依文化局說法，公共藝術設置案統統取消，而去年文化局承諾開館時公共藝術與建築互相輝映根本跳票。痛批市府對於文化建設如此態度，難怪台中市過去被譽為文化城，逐漸淪為文化沙漠。

    批盧秀燕把台中變為文化沙漠

    另外，市議員王立任質疑市府主動邀請藝術團隊提案，又在評選結束後將所有入選作品全數撤除，嚴重踐踏藝術專業。議員張芬郁則表示，綠美圖開幕後，是否針對非市區的市民如何前往綠美圖的交通規劃。

    此外，議員江肇國質疑台中綠美圖是否有鎮館之寶？各界關注首檔展覽能讓外界看什麼？議員李中更質疑文化局號稱找來兩大國際人策展，卻查不到兩人有何特殊創作，促文化局應確保能邀請到有聲量或知名的藝術家與作品參展，讓綠美圖首展一炮而紅。

    將邀世界百名藝術家參與首展

    盧秀燕說，會找世界最有名的百名藝術家參與首展；陳佳君強調，台中收藏包括林之助等多名前輩藝術家作品，已有六百廿件館藏，會規劃多元展覽呈現藝術能量；另外，有關A案藝術團隊的邀請、評選及鑑價，以及B案的評選結果，均依照公共藝術相關法規執行。

    針對台中綠美圖公共藝術取消，文化局長陳佳君表示，設置案鑑價沒有通過。（記者蘇金鳳攝）

    針對台中綠美圖公共藝術取消，文化局長陳佳君表示，設置案鑑價沒有通過。（記者蘇金鳳攝）

    台中綠美圖12月13日開館，議員黃守達質疑公共藝術取消，承諾等於跳票。（記者蘇金鳳攝）

    台中綠美圖12月13日開館，議員黃守達質疑公共藝術取消，承諾等於跳票。（記者蘇金鳳攝）

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