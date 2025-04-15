打造夯學點 嘉縣諸羅樹蛙生態館揭牌

嘉義縣府打造夯學點，在棲地大林鎮社團國小成立「諸羅樹蛙生態教育館」，昨揭牌啟用。（記者林宜樟攝）

2025/04/15 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為推動保育台灣特有種的二級保育類動物諸羅樹蛙，嘉義縣政府在棲地大林鎮社團國小成立「諸羅樹蛙生態教育館」，昨天揭牌啟用，將做為生物多樣性及生態環境的學習基地，培訓諸羅樹蛙保育種子教師，持續舉辦生態教育活動，讓孩子從小建立生物保育觀念。

活化大林社團國小閒置空間

縣長翁章梁、立委蔡易餘、大林鎮長許有疆及南華大學校長高俊雄等昨天共同揭牌；翁章梁說，縣府向教育部爭取學習型城市競爭型三年期計畫，建置嘉義夯學網，成立百大夯學點，方便民眾取得學習資源，透過計畫經費一六八萬元，活化社團國小閒置空間，打造夯學點「諸羅樹蛙生態教育館」；諸羅樹蛙以嘉義古地名命名，因棲息場所與人類生活區域重疊，突顯保育的重要性。

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諸羅樹蛙生態教育館由南華大學、社團國小及諸羅樹蛙保育聯盟共同管理，縣府與南華大學同步簽訂合作意向書，承諾推動生態教育，諸羅樹蛙保育聯盟、荒野保護協會嘉義分會及嘉義縣環境教育輔導團等團體將協助推廣課程；嘉義真愛扶輪社、彩虹扶輪社、大林扶輪社及民雄扶輪社捐贈設備，響應生態教育。

大學師生應用科技仿製叫聲

高俊雄表示，南華大學師生參與諸羅樹蛙保育活動，如設計諸羅樹蛙餐桌椅，以資訊科技仿製諸羅樹蛙叫聲，夜間觀察時可播放讓諸羅樹蛙回應，也用文學作品描述諸羅樹蛙，未來將持續進行。

翁章梁說，諸羅樹蛙是嘉義縣珍貴的生態資源，已有許多學術研究，前人累積成果轉換為教育館的學習資源，讓孩子從小就認識樹蛙，理解保育的重要性。

南華大學為諸羅樹蛙生態教育館製作樹蛙棲地模型。（記者林宜樟攝）

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