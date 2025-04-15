爭取嘉義輕軌 黃敏惠17日政院反映民意

2025/04/15 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府爭取由交通部主政興建「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」（簡稱嘉義輕軌藍線），連接高鐵嘉義站至台鐵嘉義車站，獲八十四名里長、廿一名議員共同連署支持，市長黃敏惠十七日將帶著連署書赴行政院「大南方新矽谷推動方案中央與地方推動協調會議」反映民意，希望中央儘速推動嘉義輕軌藍線建設。

84里長、21議員共同連署支持

市府去年六月完成嘉義輕軌藍線可行性研究報告書，提報交通部審議，今年元月交通部回文，由嘉義縣、市各負擔一八○億元、六十八億元開發。

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黃敏惠昨表示，此案為高鐵與台鐵間軌道系統連結成網，屬國家重大政策，中央在一九九九年曾承諾當路廊達一定運載量時會鋪設，但至今未履行，且今年初中央公布「大南方新矽谷計畫」，卻無納入嘉義市具體交通建設。

黃敏惠指出，高鐵嘉義站去年進出站旅客數六三五萬人次，台鐵嘉義站進出站旅客數七五六萬人次，嘉義輕軌藍線可串聯高鐵、台鐵、林鐵、糖鐵成五鐵共網，促進區域產業經濟發展，在由交通部主政規劃、興建前提下，希望中央儘速核定可行性研究。

王美惠：已納嘉科二期交通計畫

立委王美惠表示，中央支持地方發展，從未反對相關規劃，嘉義輕軌已經納入大南方計畫的嘉科二期交通整體發展，中央將會持續與地方密切合作，推動後續的進程。

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