義大澎湖義診 花嶼村民放鞭炮相迎

義大醫療團隊對澎湖離島漁民進行口腔癌篩檢。 （記者蘇福男攝）

2025/04/14 05:30

〔記者蘇福男／澎湖報導〕義大醫療深耕澎湖離島，廿多年來連年舉辦巡迴義診，今年首場大陣仗動員五十多名醫護人員跨海服務，花嶼村民放鞭炮相迎。

澎湖有九○個大小島嶼，其中十九個島有人居住，但花嶼、鳥嶼、員貝等二、三級「離島中的離島」，醫療資源嚴重匱乏。健保署自一九九八年起推動澎湖二、三級島「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（IDS計畫），每年投注經費由大型醫院與衛生所合作，透過整合方式，提供居民醫療服務，並發展在地化服務模式。

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義大醫療團隊二○一七年起承作澎湖IDS計畫，今年首場義診四月十一日至十三日由義大院長杜元坤領隊，分赴望安鄉花嶼村、東安村和白沙鄉鳥嶼村、吉貝村義診，全島人口不到八十人的花嶼村，還在碼頭放鞭炮。

健保署組長林淑華和澎湖縣衛生局長陳淑娟也至鳥嶼衛生所、員貝衛生室視察IDS成效。

義大醫療表示，此次義診結合體系義大、義大癌醫院和大昌醫院內科、婦產等十一個專科醫護團隊五十多人，現場設有腹部、乳房、婦科、甲狀腺及頸動脈等超音波、骨質密度和癌症篩，總計三天義診逾六百人次。

義診活動並結合社福資源，針對經濟弱勢家庭提供愛心物資及訪視服務，另有六名義守大學醫學生和後中醫學生隨行參與，培育未來醫療人才。

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