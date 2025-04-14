新港社區石斑魚外銷成長1成 西雅圖買得到

新港社區以純海水、無用藥養殖石斑魚，今年外銷成長1成，插旗星港澳加市場。 （記者陳文嬋攝）

2025/04/14 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「金牌農村」高雄市永安區新港社區以純海水養殖石斑魚，插旗星港澳加海外市場，美國西雅圖超市也買得到，是首次農村再生社區的水產品拓售國際市場，今年外銷石斑魚將超過三百五十噸。

新港社區主打純海水、無用藥養殖石斑魚，肉質細緻、風味獨特，農業局推動農村再生計畫，技術輔導並強化產銷鏈，導入智慧養殖技術，提升品質與養殖效率。

請繼續往下閱讀...

社區石斑魚取得HACCP、ISO22000及HALAL三規格認證，更開發石斑魚塊、切片，國際食品風味評鑑ITI得獎肯定，還有「龍膽膠原淬」等加工品熱賣。

農業局輔導社區北高國際食品參展打入東南亞市場，包括新加坡濱海灣酒店、香港四季酒店、澳門威尼斯人集團等，年外銷共三三○噸，成為高雄首次農再社區水產品插旗國際市場。

社區也在海洋局牽線下進軍北美市場，年外銷加拿大市場二十多萬噸，透過轉供鋪貨美國市場，西雅圖超市也買得到，避開美國高關稅。

社區執行長陳坤成表示，社區以石斑魚養殖為主，內外銷年營收超過千萬元，尤其外銷今年比去年成長約一成，每年提撥四分之一營收照顧社區弱勢家庭等，持續擴大外銷市場，將台灣農漁產品行銷全世界。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法