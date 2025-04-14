少子化嚴重 高雄三級棒球找嘸人才

少子化目前衝擊最大的是國小少棒隊，高雄市十年來就減少四支，目前僅存十二支球隊，但真正有在訓練的恐只剩九支球隊。（記者許麗娟攝）

2025/04/14 05:30

記者許麗娟／專題報導

棒球是台灣引以為傲的「國球」，去年十二強棒球台灣隊風光奪冠，今年也順利取得世界棒球經典賽的門票，但面臨嚴重少子化，高雄市三級棒球也受衝擊，近十年來，球隊數已從二十九支遞減至二十三支，基層棒球人才驟減，未來恐缺乏競爭力。

根據高雄市教育局統計，目前高雄市三級棒球隊數相較於十年前，國小少棒隊從十六支降為十二支、國中青少棒隊由八支降為七支、高中青棒隊由五支降為四支，總計十年來從二十九支減為二十三支。

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12強激勵 中正國小意外滿招

少子化又以少棒隊衝擊最大，苓雅區中正國小棒球隊教練尤伸評表示，球隊每年招生約十五人，約六、七年前至少都有超過二十五人來報名，近年都只降到十多人，前兩年甚至只招到六、七名球員；不過，今年受到十二強的激勵，以及中華職棒大幅加薪的可觀待遇，今年意外滿招。

尤伸評也提及，高雄市目前國小少棒隊真正有訓練的僅有九所學校，其他多是社團的玩票性質，好的人才若上國中沒有持續訓練就會被埋沒。

小朋友體力不如以前 常面臨選才困難

大仁國中棒球隊教練林讚新表示，少子化對球隊影響甚鉅，過去招生都在二十人，近年已遞減到十五人，甚至還要「東拼西湊」才能補齊，而且現在小朋友的體力也沒有以前好，常面臨「選才困難」。

高市增編1500萬預算 陳其邁再加碼150萬

高雄市教育局指出，為避免人才斷層，市府今年起增編一千五百萬元預算，透過經費補助改善學校棒球隊軟硬體設施，另市長陳其邁特別再加碼一百五十萬元，用以補助球員購買營養補給品。同時也協助辦理社區學生棒球聯賽，擴大棒球人口。

此外，市府也積極爭取更多棒球隊資源的支持，包括爭取中央補助，改善訓練場地與設備，並持續協助學校媒合民間或企業定期贊助，確保球隊精實及永續發展。

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