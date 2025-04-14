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    《台灣盃深度賽》陳志璿自由潛水 締造百米紀錄

    陳志璿成功挑戰百米攀繩下潛，破紀錄瞬間。 （台灣自由潛水發展協會提供）

    陳志璿成功挑戰百米攀繩下潛，破紀錄瞬間。 （台灣自由潛水發展協會提供）

    2025/04/14 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屬AIDA（國際自由潛水發展組織）系列的「台灣盃深度賽」，上週在小琉球海域落幕，台灣好手陳志璿以在地選手且完全在台灣海域訓練之姿，寫下台灣海域首度攀繩百米的深度紀錄，再度證明小琉球的海域是非常適合深度賽場地。

    由台灣自由潛水發展協會與女子的海、One.意潛團隊主辦的第五屆台灣盃深度賽（2025 AIDA Taiwanese Cup）」，上週在小琉球外海七公里的海域舉辦為期三天的賽事，作為台灣國內規模最大的自由潛水深度賽，近年所吸引的專業選手越來越多，後勢可期。

    今年賽事包含公開組與新人組共有三十九位選手參賽，包括攀繩下潛（FIM）、恆重下潛無蹼（CNF）、恆重下潛雙蹼（CWTB）、恆重下潛有蹼（CWT）等四項目。

    其中備受關注的是攀繩下潛男子選手陳志璿，他以一百公尺整的深度打破大會紀錄，更是台灣首位在國內賽事、國內海域中完成此項紀錄的選手。

    台灣躋身百米俱樂部

    陳志璿在浮出水面並順利完成水面程序後，宣告台灣終於躋身「百米俱樂部」。他說，他一直想證明台灣的海域是可以做到這件事，而凝聚台灣厲害潛水員們的台灣盃，果然在大家齊心努力下完成這個目標，是非常值得紀念的里程碑。

    堅持在台灣的海訓練

    台灣自由潛水發展協會指出，「百米」是自由潛水重要指標，陳志璿的破紀錄不是偶然，而是堅持與努力，他一直以來皆在台灣的海域訓練、在台灣的海域比賽，縱使疫情後不少選手都改到外國環境、條件更好的地方訓練跟比賽，只有他堅持要在台灣挑戰百米，令人振奮。

    台灣自由潛水發展協會理事長王文彥說，在小琉球五年來已累積豐富賽事經驗，希望透過台灣盃，讓無法長期出國訓練的選手也有發揮的舞台，並推動海洋運動與地方產業的連結，培育壯大台灣自由潛水的實力。

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