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    首頁　>　生活

    兩導演拍影片 支持台東罷免黃建賓

    由藝文界人士製作影片，宣傳罷免活動。（擷取自「好好做人」紀錄片）

    由藝文界人士製作影片，宣傳罷免活動。（擷取自「好好做人」紀錄片）

    2025/04/14 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕大罷免已進入最後衝刺期，藝文界人士也挺身聲援，柏林國際影展最佳導演、金馬影展最佳編劇導演林正盛，以及長期拍攝社運紀錄片導演楊正欣，攜手台灣新台語歌運動推手朱約信（朱頭皮）共同製作的罷免紀錄片「好山，好水，好好做人」紀錄片，希望國民黨立委黃建賓要學著好好做人。

    林正盛表示，自己身為台東人，十六歲離開台東打拚，不忍見美麗故鄉傾塌，黃建賓當大武鄉長時拆除大武車站，這是台東人的共同感情記憶，把他拆了卻荒廢在那裡而無建設。

    紀錄片中，搜羅許多鄉親對黃建賓批評。罷團表示黃建賓不好好做人，連做自己都做不好，身為台東的立委卻不以台東的需要來問政，只會跟著黨意，跟隨傅崐萁舉手投票通過國會擴權、毀憲親中的法案，惡審亂刪亂凍國家預算，「所以我要罷免他」。

    楊正欣則表示，在台灣生活可自由選擇政黨與意識型態，自己身為台北人、外省家庭長大，眼見爺爺輩效忠的政黨背叛了他們這一代，跑去抱對岸的大腿，完全辜負流血流汗的那一輩，也枉顧了我們這一代對民主價值的理想，「呼籲全民站出來，把不適任的民代罷免掉，讓我們的國家能更正常化運作」。

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