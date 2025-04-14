漢堡夾整顆蛋殼 麥當勞認錯

新北市一名家長近日透過外送平台訂購麥當勞中和店的早餐，準備分切漢堡給小朋友食用時，驚見煎蛋上有「整顆蛋殼」。（擷取自「我是中和人」臉書社團）

2025/04/14 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市一名家長近日透過外送平台訂購麥當勞中和店的早餐，準備分切漢堡給小朋友食用時，驚見煎蛋上有「整顆蛋殼」。對此，台灣麥當勞承認作業疏失，表示已要求門市加強內部管理及員工訓練；衛生局將派員稽查，若違規則要求限期改善。

民眾質疑故意的

這名家長說，漢堡內竟有一顆完整蛋殼，經過煎蛋人員、組裝漢堡人員都沒發現，質疑「這已經不是不小心了，這是故意的吧？」她向外送平台投訴，只獲得罐頭式回覆，投訴麥當勞官方則無下文。

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事件延燒後，該名家長接獲中和店經理來電，經調閱監視器，當時員工煎蛋時發現有蛋殼，因忙碌夾子夾不起來，先丟一顆大蛋殼在裡面，代表不要使用、要報廢，未料遭其他員工誤用包入餐點中。

台灣麥當勞回應，經查該餐廳員工作業有疏失，門市主管已致電顧客致歉，並安排退費與重製餐點，同時要求該店強化管理與人員訓練，避免類似情況再次發生。

新北衛生局將稽查

衛生局表示，將針對該門市稽查，尤其是食品製程及人員教育訓練，若發現不符規定，將限期要求改善，否則依「食品安全衛生管理法」處以六萬元至二億元罰鍰。

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