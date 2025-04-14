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    新北石門嵩山百年梯田 鳶尾花繽紛

    新北石門嵩山農村再生社區梯田開滿鳶尾花。 （新北農業局提供）

    新北石門嵩山農村再生社區梯田開滿鳶尾花。 （新北農業局提供）

    2025/04/14 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市有十八個農村再生社區，其中石門區嵩山社區每年四月至六月梯田開滿鳶尾花，吸引民眾拍照；百年前當地居民利用陽明山火山岩石砌成梯田，享有「巨人登天的台階」美名，過去以栽種「千歲米」聞名，近年種植鳶尾花，絢爛花海與層層堆疊的梯田景致相互輝映，景色優美。

    農業局長諶錫輝表示，嵩山社區參與農村再生計畫，在梯田栽種農作物，引進日本越光米品種，復育百年前石梯田的景象，十二名參與的農友年齡加總一千餘歲，種出的米獲得「千歲米」的別名，近年開始擴大鳶尾花種植面積，紫色鳶尾花為主色，點綴鮮黃、潔白與火紅的花朵，為翠綠的梯田畫龍點睛。

    諶錫輝說，嵩山社區結合環境復育、觀光導覽，與企業、團體及學校合作，修復梯田田埂，體驗育苗、插秧、除草及收割等傳統農事，寓教於樂。

    另外，三峽區農會舉辦春季碧螺春綠茶評鑑，女青農林孟諭代表天芳茶行獲頒特等獎；她說，二月下旬開始的製茶季中，每天需要處理大量鮮採茶菁，今年配合早春涼爽天氣，在春分採收茶菁，靜置走水約十八小時後，以鍋溫維持二八○度炒菁，透過嗅覺及觸感經驗，判斷茶葉香氣和熟度，並挑燈夜戰挑揀整齊茶枝，確保成品帶有甘甜清爽的豆香味。

    三峽區農會理事長蘇俊龍指出，沖泡時水溫約八十度為佳，冷泡更能突顯香氣及醇厚爽口，完整保留綠茶多酚、茶氨酸、維生素C等營養，減少咖啡因釋出，炎夏可袪熱解渴。

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