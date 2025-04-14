老街擬拓寬 花蓮「新城照相館」恐拆引反彈

花蓮縣新城鄉博愛路近期規劃拓寬道路，並拆除道路二旁建築，包含知名老屋景點「新城照相館」，引起地方反彈。 （記者王錦義攝）

2025/04/14 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉博愛路土地十八年前被徵收後，鄉公所遲未依計畫拓寬至十五米，屢遭中央檢討，近期公所規劃拓寬道路，並拆除二旁建築物，包含知名老屋景點「新城照相館」，引起地方反彈，居民認為，多年前計畫道路已不合時宜，盼取消拓寬，鄉公所允諾再研議。

68筆占用國有地建築物將拆除

新城老街是新秀都市計畫三號道路的一部分，一九七九年公告寬度為十五米，一九八四年完成道路用地分割，二○○七年起徵收及價購沿線土地，並地下化電桿，目前路寬約十二米，鄉公所因遲未拓寬道路，屢遭內政部檢討。

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鄉公所考量新城老街為知名觀光景點，假日人車多，去年底向內政部爭取一千九百多萬元經費，規劃設置人行道，把十二米寬的博愛路拓寬至都市計畫道路的十五米，提升行人安全，但預算未獲縣議會及鄉代會通過。

地方憂心景點被拆 衝擊老街生計

由於道路拓寬工程須將博愛路六十八筆占用國有地的建築物拆除，其中包含知名景點、百年老屋「新城照相館」，地方憂心若觀光亮點被拆除，可能衝擊老街商家生計，也擔心增設人行道後，車輛勢必往周遭巷弄停靠，影響住戶出入。

議員建議都計變更 恢復12米寬鄉道

縣議員邱光明說，博愛路近五十年來未拓寬，台九線新城外環道一九九九年完成後，大幅紓解進入博愛路的車流，他建議鄉公所可透過都市計畫變更，將道路恢復成十二米寬鄉道，解決遲未拓寬遭中央檢討的問題，也能降低居民對於拆屋的疑慮。

公所︰占用公有地 循司法途徑解決

新城鄉公所指出，中央每年檢討博愛路國有土地遭占用的問題，公務人員必須有所作為，因此占用公有地的建物拆除工作不會停止，公所依「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」循司法途徑解決，由法院調解占用戶問題，不會主動拆除；新城鄉長何禮台表示，會將建議帶回研究。

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