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    風雨強襲 仁愛土石流、日月潭樹倒

    南投仁愛鄉廬山地區大雨，導致塔羅灣溪水暴漲。（仁愛鄉公所提供）

    南投仁愛鄉廬山地區大雨，導致塔羅灣溪水暴漲。（仁愛鄉公所提供）

    2025/04/14 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕鋒面過境、大雨強襲！南投縣十二日深夜風強雨驟，直到昨日上午都還有間歇風雨。仁愛鄉投八十九線力行產業道路，位在卅六‧五K處出現土石流造成交通中斷，經搶修後已經復通；另在日月潭往來水里鄉的台廿一線及南投往來彰化縣的台十四丁線，昨分別有樹倒、工程鷹架倒塌阻斷交通，所幸無人受傷，經搶修皆恢復通行。

    仁愛鄉前天深夜開始降下大雨，到了昨天凌晨更是風大雨大，累積雨量突破七十毫米，當地投八十九線力行產業道路，在卅六．五K處出現土石流災情，大量土石與泥流從邊坡傾瀉漫過道路，造成雙向交通中斷，經仁愛鄉公所緊急通知廠商清除，才恢復通行。

    仁愛鄉廬山地區雨量也破七十毫米，並將塔羅灣溪上游的大量砂石挾帶下來，導致溪水暴漲。公所表示，目前橫跨其中的鋼便橋安全尚無疑慮，後續會密切觀察水流狀況，確保橋梁與通行安全。

    另外，在日月潭往來水里鄉的聯外道路台廿一線，因道路邊坡大樹不耐大雨襲擊出現傾倒，整棵樹橫躺路面，轄管信義工務段獲報緊急調派機具前往處理，但剛好有吊車經過，當場協助吊離樹幹搶通。

    南投市往來彰化縣的台十四丁線路段，當地碧山巖寺外牆修復工程，因不敵強烈風雨導致鷹架倒塌，落掉鷹架阻礙交通，所幸無人受傷，經廠商緊急搶修才恢復通行。

    鋒面過境大雨強襲，日月潭往來水里鄉的省道台21線，邊坡大樹傾倒橫跨路面，一度造成交通中斷。（民眾提供）

    鋒面過境大雨強襲，日月潭往來水里鄉的省道台21線，邊坡大樹傾倒橫跨路面，一度造成交通中斷。（民眾提供）

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