東石「蚵寶寶」入口意象 觀光打卡亮點

東石鄉公所前「蚵寶寶」入口意象。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/14 05:30

造型活潑可愛 營造「牛奶蚵的故鄉」氛圍

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉有「牛奶蚵的故鄉」美稱，縣府、東石鄉公所與餐廳業者設置「蚵寶寶」入口意象，行銷東石牛奶蚵，各種不同造型的蚵寶寶，最近成為民眾觀光打卡亮點。

取材學生繪畫比賽創意作品

東石鄉長林俊雄表示，東石牛奶蚵遠近馳名，烤蚵吃到飽餐廳林立，全鄉共有十六間，彩霞大道「烤蚵一條街」成為當地特色；清明節過後進入牛奶蚵產季，肥美可口，歡迎民眾來東石大啖蚵仔美食；來自彰化縣的施姓遊客說，彰化沿海也是台灣牡蠣產區，但東石牛奶蚵更肥美，烤蚵吃到飽配菜可口，價格合理，物超所值，將再邀親朋好友來嚐鮮。

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林俊雄表示，公所舉辦國中小學生「蚵寶寶」繪畫比賽，參賽選手發揮創意，設計造型活潑可愛的「蚵寶寶」，公所再請專家從優勝作品中找出適合做公仔的圖案，分別在台八十二線洲仔村入口、台八十二線公所前方、縣道一六八線路口設置「蚵寶寶」公仔，行銷東石牛奶蚵，更引發拍照熱潮。

分別在台82線、縣道168線設置

縣府農業處漁業科長張建成指出，縣府執行東石漁港前瞻水環境計畫，在東石魚市場停車場彩霞大道入口設置的東石漁港意象，造型是「蚵寶寶」划著竹筏的可愛模樣，吸引不少人觀看，宣傳效果佳。

張建成說，縣府與東石鄉公所設置「蚵寶寶」入口意象，而民間業者如「蠔蠣嗨」烤蚵吃到飽與「林記蚵餃」也有設置可愛的蚵寶寶公仔，「蠔蠣嗨」的「蚵寶寶」走活潑路線，已設置十年的「林記蚵餃」的「蚵寶寶」是可愛風，官方與民間合力營造「牛奶蚵的故鄉」氛圍。

「蠔蠣嗨」烤蚵吃到飽餐廳活潑可愛的蚵寶寶。（記者蔡宗勳攝）

東石漁港意象的蚵寶寶划著竹筏。 （記者蔡宗勳攝）

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