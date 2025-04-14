《雲林宗教觀光亮點》台西安西府 文化行政大樓上梁

台西安西府舉辦文化行政大樓上梁大典。（記者李文德攝）

2025/04/14 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣台西五條港安西府丙丁大樓二○二一年底拆除，廟方原址新建五層樓高的文化行政大樓，工程進度逾六成，昨舉辦上梁大典，有超過七十間分靈宮廟參與；廟方表示，文化行政大樓預計明年農曆六月張李莫千歲誕辰祝壽前完工，將成為宗教觀光新亮點。

逾70間分靈宮廟參與大典

安西府主委林清標、雲林縣長張麗善、立委林淑芬、張嘉郡、丁學忠、雲林縣議長黃凱、台西鄉長李文來等出席上梁大典，眾人期待文化行政大樓早日完工啟用。

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林清標表示，丙丁大樓一九七一年啟用，曾做為香客大樓、行政大樓，因建築體老舊，管委會考量安全問題，決定將舊樓拆除重建，原址新建「文化行政大樓」。

副主委林志融指出，新大樓占地近三百坪，共有五層，一樓為行政辦公室及香客接待室，二樓為文物典藏館、三樓會議室、影音播放室；因應香客、遊客認為安西府現有香客大樓多為大通鋪，希望家庭前來觀光也能有休憩的場所，因此在四、五樓打造十多間套房提供休息住宿。

林清標表示，新大樓完成後將為地方觀光注入新能量，成為觀光亮點；張麗善說，安西府從台六十一線西濱快速道路下交流道後僅兩分鐘車程就能抵達，盼帶動「香客轉遊客，遊客轉常客」的模式，未來將持續投入資源，為沿海地區帶動經濟效益。

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