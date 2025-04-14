帶孩童登山 做好腳程規劃、備案

2025/04/14 05:30

記者王俊忠／專題報導

由於台灣登山山難意外頻傳，與妻小完成小百岳里程碑的台南市府公共運輸處長吳俁之認為，登山安全指引與需要的裝備，登山新手可找一份清單照著準備、郊山行程要學會用離線地圖、做好備案計畫，要瞭解山、也要瞭解自己，永遠尊敬山林。

吳俁之指出，登山基本裝備如登山衣褲、保暖衣物、雨衣、登山鞋、手套、頭燈、行動電源、行動糧、飲水、急救毯、口哨、登山杖等，爬過幾次能大致掌握必要的物品和自己習慣可調整攜帶的裝備。如偕小孩一起登山，雖然飲水糧食可由家長分擔背負，但仍建議幫孩子準備登山背包，良好背負系統能使孩子走得更省力安全、也讓孩子習慣必要的裝備不離身。

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在郊山行程中，最實用也最重要的一定要學會使用「離線地圖」，出發前應多查詢前人的資訊，大致瞭解路線難易程度，如帶小孩同行，可找適合小孩能力的路徑，同時須熟悉小孩腳程，以利預劃行程時間。

吳俁之不諱言，有時撤退的決定比登頂還難，建議可在規劃行程時多設想幾個備案，因小百岳不會太難到達，臨時轉往鄰近條件許可的山岳不至於太困難，山一直都在，隨時可以回來完成登頂。

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