親近山林 一家四口完登小百岳

吳俁之帶大女兒爬苗栗加里山，在陰暗森林裡爬上一顆大石頭時，陽光突從樹頂灑落，宛若站在舞台上。（吳俁之提供）

2025/04/14 05:30

台南公運處長吳俁之偕妻子和2女兒 耗時2年堅持完成挑戰

記者王俊忠／專題報導

都愛旅行的台南市府公共運輸處長吳俁之及妻子陳怡憓，一念之間啟動全家的小百岳之旅，一家四口從二○二一年二月到二○二三年四月花了兩年兩個月時間完登，吳俁之表示，讓孩子體驗堅持完成一件事的過程，全家去了很多沒去過的地方，和土地山林更親近，發現全新的台灣。

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從小山開始嘗試 再逐步進階

吳俁之表示，某次全家到高雄大社觀音山，走二十分鐘就到三角點、發現「小百岳」解說牌，好奇查詢才知有一百座中低海拔、有特色的郊山，不像爬高山那麼難，覺得可以帶孩子挑戰，就開啟百岳之旅。兩位女兒分別念小學三年級和幼稚園大班，先從離家較近的小山開始嘗試，像梅嶺竹仔尖山、嘉義獨立山、屏東笠頂山等，都是小朋友半天內可慢慢郊遊的步道，接著進階到需要一點體力和時間的山，像屏東棚集山、南投鳳凰山等來回超過十公里的路程。

把握連假 多登幾座山

與妻子都四十歲出頭的吳俁之表示，後來漸發現許多郊山有挑戰性，不但距離長、需體力，也需要渡過地形的技術，像嘉義三腳南山的垂直爬升、台中大橫屏山的岩壁、台東都蘭山的濕滑。記憶最深刻的，全家一致認為最困難的是花蓮八里灣山（奇萊雅山），一路陡峭、路線原始泥濘，要渡過多次野溪，因人跡罕至、蚊蟲又多，當天恰是小女兒六歲生日，一家登頂時拿出預備好的生日蛋糕，她很生氣哭道：「為什麼我生日要來爬這麼困難的山？」

除了爬山的挑戰，如何在有限假日跑遍全台灣也是一大難事，吳俁之說，一有連假到外縣市，就要把握機會一口氣多撿幾座山。外島澎湖、金門、馬祖、蘭嶼各有一座小百岳；花蓮立霧山，則必須在半山沒有公路可抵達的部落住一晚，在寒冷夜晚升起營火聽獵人講山裡故事，是從來沒有過的台灣旅行體驗。

寒夜營火前 聽獵人講山裡故事

登小百岳行程也常覺得累，尤其平日工作已繁重，不免懷疑為何假日還要折騰自己，但轉念一想也是種紓壓的心境轉換。有時走著突然一轉彎，眼前出現平常看不到的無敵美景，因為從不知台灣竟有這樣的地方，又覺得無限值得。

吳俁之憶道，一次在苗栗加里山陰暗森林深處，已走了很長一段路，天氣很冷，大女兒走在前面，爬上一顆大石頭時，陽光突然穿過樹頂灑落下來，就像亮麗舞台一樣，這一幕永遠刻在心裡，覺得跟人生很像，辛苦的時候多，但為的就是這一瞬間的光。

台南市府公共運輸處長吳俁之偕妻子陳怡憓與兩名女兒登上宜蘭三星山，完成登台灣小百岳的里程碑。（吳俁之提供）

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