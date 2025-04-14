騎士企圖衝撞 桃園罷團志工報警

2025/04/14 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市罷免藍委萬美玲志工昨天上午在桃園區舊永和市場號召連署，遭到騎士辱罵「比狗還不如」，甚至催油門企圖衝撞。警方表示，志工已到景福派出所提告，將循車號通知騎士到案說明。

議員黃瓊慧接到志工通報，將衝突影片上傳至Threads，當時志工正在舊永和市場附近、中正路與和平路口舉牌，騎士載人停等紅燈時，突然與志工發生口角衝突，甚至辱罵志工「你比狗還不如你知不知道」，雖然後座民眾輕拍勸說，騎士仍遏止不住怒火，催油門作勢朝志工衝撞，志工趕緊閃避，騎士才疾駛離開。

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黃瓊慧說，即使不認同罷免連署，也不要罵志工、衝撞志工，已陪同志工到警局報案。

此外，國民黨桃園市議員詹江村被指昨天到罷團桃林鐵路連署站，企圖干擾志工進行罷免活動，並稱要控告志工散布謠言，市議員李宗豪、陳雅倫獲報到場關心；詹江村回應，他接獲民眾檢舉罷團志工在現場散布謠言，指稱立委陳玉珍提案要開放中國醫生來台，並成立人體器官庫，他是到現場蒐證，並已到分局提告違反選罷法。

夜市連署站 王義川助

市議員余信憲、陳雅倫連日在夜市開設小蜜蜂連署站，昨天並邀請立委王義川助陣，希望催出更多民眾連署。余信憲表示，十二日在桃園夜市的連署站，三個小時就收到一五○份罷免萬美玲連署書，牛煦庭也有八十份。

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