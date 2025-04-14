基隆百福公園 先整建兒童遊戲場

基市府申請中央補助百福公園修繕，因不符申請被拒，基隆市政府考量需求，今年將先整建公園內的公園兒童遊戲場。 （記者俞肇福攝）

2025/04/14 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕占地四．七公頃的基隆市百福公園，設施老舊破損，但第二期整修工程不符補助規定，將持續進行中長期規劃，再爭取財源；另考量地方需求，將先整建已獲補助的公園兒童遊戲場，設置赤蛙造型溜滑梯等兒童遊具，預計五月開工、九月完工。

預計5月開工 9月完工

基隆市前市長林右昌二○二一年提出「百福公園再生計畫」，向國土署爭取補助分階段改善環境，二○二二年辦理第一期休憩廣場整修。第二期辦理公園整體規劃及整建工程，國土署認為依道路生活圈補助計畫申請，不符合規定。都發處處長謝孝昆昨表示，考量地方需求，將先行改善公園內籃球場、木棧道圍籬及照明。

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謝孝昆表示，去年另就兒童遊戲場向國土署申請獲補助，將設置赤蛙造型溜滑梯以及兒童遊具設施，總經費約六百廿萬元，中央補助四百廿萬元，市府自籌二百萬元；將持續進行中長期的整體規劃，納入基隆捷運百福站，充分利用百福公園的腹地。

對於兒童遊戲場的設置，市議員曾怡芳要求慎選遊具材質，例如大轉杯遊具可能出現超載、超齡使用等情況，要盡量降低故障率。

市議員張耿輝提醒，應考量高齡化、少子化的社會結構來規劃相關設施，另基隆多雨，須慎選材質。

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