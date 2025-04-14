北市「健智步道」 長輩依體力安心走

台北市大學里打造以人為本的環境，繼試辦「交通友善區」，再打造依體力分級的「健智步道」，讓長輩可以安心出門。（記者何玉華攝）

2025/04/14 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市大安區健康服務中心攜手大學里打造四條「健智步道」，里長吳沛璇表示，希望讓不同體力的人都能有適合的行走環境；大安區健康服務中心主任楊明娟表示，住家周邊是長輩最熟悉的環境，打造讓長輩及家屬都可以安心出門的空間。

打造友善環境 坐輪椅不擔心

大學里繼試辦「交通友善區」，再結合產官學民及社區友善資源、公共服務設施，打造四條「健智步道」，紅褐色適合輪椅及行動輔助者，短距離並設有拓寬步道；灰色適合行動較緩及使用拐杖、助行器者，沿途設置扶手、椅背座椅與補給站；褐色適合行動尚穩但耐力有限長者，可依體能調整步行距離；綠色適合體力較佳者，供長距離健走鍛鍊。

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吳沛璇說，每個人的體力不同，健康的人走在綠色人行道是安全的；體力弱些的，可以走有座椅的地方，約十幾公尺就設一張椅子，可以坐下來休息。讓不同體力的人都能有適合的選擇。

楊明娟說，有些長者或失智者怕出門走丟，反而不敢出門，若能在社區中，設置讓長者走失也不用怕的機能，在很短的時間內就有人可以協助長者回家，不僅可以鼓勵出門活動，也能讓家屬放心。「健智步道」結合沿途人文地景、友善商家、給水站、廁所及休憩點，提升友善度，讓長者踏出健康與安心的步伐。

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