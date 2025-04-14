傳承260年 木柵迎尪公巡田園「與神同行」

「文山茶筍節—迎尪公巡田園」祭天祈福活動，已有260餘年歷史，圖為神像安座前儀式。（記者方賓照攝）

2025/04/14 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市文山區公所以地方特產鐵觀音茶及綠竹筍結合藝術人文舉辦的「文山茶筍節」，重頭戲「迎尪公巡田園」昨上午從木柵忠順廟出發，台北市長蔣萬安扛起尪公輦轎巡田到祭天大典紅壇現場，沿途有信徒「千人傳轎」、鑽轎腳，蔣萬安與忠順廟董事長陳欽賜一同擔任主祭官，祈求風調雨順、合境平安，讓貓空的商圈及茶產業蓬勃發展。

文山茶筍節結合在地信仰

蔣萬安表示，連續第四年參加「迎尪公巡田園」年度盛會，非常感謝陳欽賜率領忠順廟全體，將已有兩百六十餘年歷史，曾停辦十年的活動，在二○一六年復辦，將如此珍貴的文化資產傳承下來。

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蔣萬安說，尪公是木柵非常重要的信仰，是過去驅除蟲害的神明，文山區公所在二○一八年將其結合，擴大與在地的茶筍節一起舉辦，讓民眾可以了解在地特色農產鐵觀音、綠竹筍與重要的尪公信仰，不只嚐好茶、吃綠竹筍，也能向尪公祈求四時無災、合境平安。

信眾千人傳轎、鑽轎腳

文山區公所表示，「尪公」為台北盆地各聚落農友、茶農的信仰主神，巡田園是因早期務農維生，農友請尪公、保儀大夫等神明乘坐輦轎到田園巡視農作，藉此祈求護佑良田沃土減少病蟲害，保佑五榖豐收風調雨順。尪公輦轎從忠順廟到祭天大典紅壇現場大約三．五小時路程，沿途信眾「千人傳轎」，還有人鑽轎腳，相當感人。

文山區公所區長劉哲明表示，「迎尪公巡田園」是台北市八大宗教文化活動之一，今年也邀請新住民及外籍學生共同參與；新住民穿著原屬國服飾，透過設攤與民眾互動，感受信眾及居民合力完成地方民俗文化活動的魅力，增添國際化與多元文化色彩。

「迎尪公巡田園」沿途有信徒「千人傳轎」、鑽轎腳。 （記者方賓照攝）

木柵「迎尪公巡田園」昨從忠順廟到祭天大典紅壇現場約3.5個小時，吸引許多民眾參與。（文山區公所提供）

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