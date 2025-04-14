垃圾車場移萬華 里長批北市府流氓

北市華中水門周邊尖峰時間相當壅塞。（市議員洪婉臻提供）

2025/04/14 05:30

美化淡水河岸 45輛垃圾車遷至華中橋下堤外 水利處︰地點未確定

〔記者劉詠韻、何玉華／台北報導〕台北市政府斥資十八億元推動「淡水河系水岸空間環境營造」工程，營造中興橋到下游高速公路橋堤外敦煌碼頭水岸，其中將遷移環保局垃圾車停車場至萬華區華中河濱公園停車場，當地華中里長黃世豪痛批市府「流氓行為」，重大政策未與地方溝通，置地方民眾權益不顧，市府若要硬幹，不排除號召里民去市府丟雞蛋抗議。水利處表示，環保局車輛遷移的地點仍在評估中，尚未確定。

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未與地方溝通 逾2千份連署反對

台北市議員洪婉臻指出，市府推動淡水河岸美化計畫，規劃將原停在大同區的四十五輛垃圾車，遷至萬華華中橋下堤外，要求環保局在今年八月前完成；當地華中里未獲告知，里長直至今年二月才從他人口中得知此事。當地堤外已有兩千多輛農、漁產公司車輛，交通已超過負荷，並威脅到民眾安全，呼籲市府尊重民意，暫緩計畫並召開府級會議，若造成里鄰不便應研議補償機制。

議員︰周邊交通超過負荷 籲暫緩計畫

洪婉臻表示，華中水門左轉環河南路三段及華中水門直走至萬大路，除了原有卸貨菜車、客運、公車、私家車輛及垃圾車，周邊停車場就有三三○三輛汽機車格位，進出每日車輛也有五千，且第一魚果市場正值改建，若再加上四十五輛大型環保垃圾車進出，勢必為當地交通帶來嚴重衝擊。市府不該重北輕南，一意孤行已引發在地抗議並連署反對，收件已逾兩千份。

里長︰已有嫌惡設施 交通違規也增加

黃世豪說，人孔蓋提升、纜線遷移都還會找里長簽字，這麼重大的政策卻未告知，根本「流氓行為」；當地已有農產、漁產市場等嫌惡設施，現在還要來垃圾車，當地房價已是萬華最低，「華中里不是二等公民」。且今年一至三月的交通違規事件比前三年同期平均增加了五七七六件，與市長蔣萬安人本交通政策相去甚遠。市府應統籌考量區域均衡發展，不應犧牲華中里里民的利益去換取其他區發展，「若要硬幹，就要號召里民去市府丟雞蛋」。

水利處表示，水門外淡三疏散門旁的垃圾車遷移地點，仍在評估中，尚未確定；規劃範圍內包含萬華分隊的垃圾車，正與環保局研議合適的遷移地點，目前仍在規劃評估階段，未來會通盤檢討整體交通動線、環境條件與周邊影響等，以影響最小為優先選定遷移地點為原則。

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