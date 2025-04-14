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    首頁　>　生活

    環保餐廳2.0 推動轉型綠食辦桌

    環境部今年將推動「環保餐廳2.0」，鼓勵全台4000多家環保餐廳轉型成「綠食辦桌」。圖為台北市環保餐廳「MJ Kitchen」。（環境部提供）

    環境部今年將推動「環保餐廳2.0」，鼓勵全台4000多家環保餐廳轉型成「綠食辦桌」。圖為台北市環保餐廳「MJ Kitchen」。（環境部提供）

    2025/04/14 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕用一頓飯實踐綠色生活！環境部推動「環保餐廳二．○」，鼓勵全台四千多家環保餐廳轉型成「綠食辦桌」，提倡餐廳選用在地食材並標示產地，讓綠食觀念走進大眾生活。今年將先鼓勵一千家環保餐廳業者轉型為綠食辦桌，預計二○二七年讓環保餐廳一．○正式退場。

    環境部綜合規劃司長洪淑幸表示，優先選用當季及在地天然食材、不提供一次性餐具、惜食不浪費，業者符合此三項原則就能申請成為「環保餐廳」，推廣至今全台已有四千多家環保餐廳。

    菜單標示食材產地來源

    洪淑幸表示，目前正規劃環保餐廳二．○，將環保餐廳更名為「綠食辦桌」，倡導菜單上的料理都能清楚標示產地與食材用料來源，讓消費者了解每一口食物從何而來，並希望業者加強員工教育訓練，向客人介紹餐點時能融入綠色餐飲概念。

    洪淑幸表示，希望今年有一千家以上的環保餐廳願意轉型成綠食辦桌，預計二○二七年讓環保餐廳一．○退場。另目前正編撰淨零轉型餐飲指南，納入國內外的環境永續餐廳案例，提供給有意願低碳轉型的業者參考。

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