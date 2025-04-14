NCC委員人數不足無法審！597件廣電內容申訴案 電視政論節目占6成

國家通訊傳播委員會（NCC）近期公佈去年第4季傳播監理報告。（資料照）

2025/04/14 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）公布去年第四季傳播監理報告，接獲五九七件廣電內容申訴案，其中電視節目相關案件以「政論談話性節目」最多約六成，申訴案由高達九十七．七四％為「違反事實查證」。NCC指出，已請業者表達意見完畢，但目前委員人數不足，暫無法進一步審議。

根據NCC公布報告，去年十至十二月共有五九八件廣電申訴案，其中五九七件為內容相關、一件為電視營運相關。在內容相關案件中，以電視的五五五件為大宗，且同一頻道遭到申訴十件以上的節目計有二個。

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報告指出，遭申訴電視節目以「政論談話性節目」達三五四件最多，占電視類六十三．七八％，且高達九十七．七四％申訴案由為「違反事實查證」，另新聞報導相關申訴一○四件，占十八．七四％。

針對遭申訴十件以上且涉違反事實查證並損害公共利益的節目，NCC指出，已函請業者陳述意見，會提送至新聞自律組織討論，並由學者專家、公民團體及實務工作者組成的「廣播電視節目廣告諮詢會議」提供意見，再交由NCC委員會審議。

不過，NCC主秘黃文哲表示，相關報告僅反映視聽眾申訴統計情形，不代表遭申訴的廣電事業一定違反法規；目前已請業者表達意見完畢，但NCC委員人數不足半數，仍無法召開委員會，暫無法審議。

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