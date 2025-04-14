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    週四前好天氣 週五鋒面接近又有雨

    一週天氣預報

    一週天氣預報

    2025/04/14 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕近期天氣變化和股市一樣震盪迅速，中央氣象署指出，今日清晨因輻射冷卻影響，北部地區低溫探十二度，但白天起各地氣溫明顯回升可達卅度，且轉為晴到多雲的好天氣，並一路持續到週四，週五後則受北方鋒面周邊水氣影響，降雨機率再提高。

    白天氣溫最高達30度

    氣象署預報員陳姵安說明，今起東北季風減弱且明顯轉乾，但清晨輻射冷卻作用明顯，北部、東北部十二至十五度，中部、花蓮地區十五至十六度，南部、台東約十七至十九度。

    未來一週天氣，陳姵安指出，今日白天起各地氣溫明顯回升，西半部廿七至卅度、宜蘭地區廿七度，花蓮及台東廿四至廿五度，各地轉為晴到多雲的好天氣，僅東南部、恆春半島有零星短暫雨。

    週二至週四東北部、東部有機會出現零星短暫雨，且週二白天因風向暫轉東北風，北部、東北部地區稍轉涼，約廿四至廿六度，入夜後就會恢復偏南風。

    陳姵安提到，週五後受台灣北方海面鋒面水氣影響，中部以北、東北部地區、南部山區有局部短暫陣雨，東部、東南部地區零星短暫陣雨，其他地區轉為多雲，各地白天氣溫可達廿九至卅度，下週日風向可能轉為東北風，屆時氣溫可能降低一至二度。

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