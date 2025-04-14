挑戰駕駛化學槽車 低收主婦脫貧自立

邱筑嘉是公司少數的女性駕駛員，她相信只要能夠安全駕駛，無論性別，都是優秀的駕駛員。 （南市社會局提供）

2025/04/14 05:30

記者蔡文居／專訪

今年四十五歲的邱筑嘉原本是一名中低收入戶家庭主婦，面臨生活困境並與社會逐漸脫節，她選擇迎接挑戰，決定發展第二專長，並成功進入化學槽車駕駛的職場，在男女比例懸殊、充滿性別刻板印象的職場環境中，沒有退縮，比別人更努力而贏得同仁的敬佩，開創屬於自己的人生道路。

邱筑嘉拚取多項證照

育有一對子女的邱筑嘉原是中低收入戶，在台南市擔任代賑工，參與南市社會局脫貧自立方案，花兩年時間，於二○二一年考取聯結車駕照，並受訓取得危險物品運輸等多項證照，成功成為化學槽車司機。

請繼續往下閱讀...

一開始，邱筑嘉只能領取底薪，經常從高雄出發，前往雲林麥寮裝載液態氣體，再回到高雄林園卸貨。由於化學槽車只能走固定路線，常因不熟悉而走錯路，浪費不少時間，她記取教訓，並逐漸獨立完成運送任務。

公司男女員工比例高達一百廿比三，她說，有一次在地磅站，一位大哥看著她，驚訝地喊道「女人都來開大車搶工作了，男人還能做什麼工作？」當時有些錯愕，但更多的是驕傲，心想「我為什麼不能開化學槽車？性別並不該限制我的選擇。」

將性別偏見化為激勵

儘管有些男性司機對她產生質疑，但她不受影響，將這些偏見化為激勵，努力突破性別界限，從家庭主婦成功轉型，開創屬於自己的人生道路，逐步克服經濟困境，重新發現自我價值。

當學校詢問家長職業時，兒子驕傲地告訴老師，並以媽媽為榮，讓邱筑嘉更加堅定自己選擇這條路的信念。她的故事不僅打破了性別對職業的限制，也讓她的家庭走上穩定道路，實現脫貧自立的目標，也成為鼓勵其他女性勇於突破社會框架的典範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法