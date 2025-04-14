醫療照護占家庭自付支出 降至62.4％

國民醫療保健支出達到1.8兆。 （記者林惠琴攝）

2025/04/14 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕「國民醫療保健支出」（NHE）統計，醫療照護費用占家庭自付醫療保健支出從二○一三年六十八．二％降至二○二三年六十二．四％，有專家認為與健保加速納入新藥新醫療科技，減少民眾負擔有關，但也有專家主張這類總體資料無法完整反映病人對醫療支出的負擔能力，應進一步設監控指標。

家庭自付醫療保健支出從二○一三年三九九五億元成長至二○二三年的六六三三億元達到新高，但包含門診住院、精神及專科機構、慢性病及長期機構等醫療照護的占比呈現下降，自六十八．二％下降至六十二．四％，醫療用具及設備支出也由六．四％降至六％，但醫療保健用品則由廿五．四％上升至卅一．五％。

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專家：新藥加速納保 降低負擔

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，近年新藥新醫療科技納入健保有加快趨勢，自然降低民眾自付醫療照護負擔，強調今年健保總額加上公務預算挹注的實質成長率達八％，這是對的方向不要停，呼籲至少NHE占GDP比例要追上南韓十％水準。

學者：應設監控指標精準掌握

台北商業大學財稅系教授韓幸紋曾將國稅局財稅資料與醫療院所收取醫療費用比對，評估病人是否負擔得起相關支出，發現每年花最多錢在自費醫療前百分之十的人，支出額度占當年總收入比例高達二成，但她認為，因缺乏完整資料分析各類民眾經濟能力，數據都有可能低估，NHE這類總體資料恐更無法反映對不同家庭或個人的意義，建議政府設立監控指標，例如以各種疾病最佳治療比對相關患者是否接受應有療程，若沒有的話，是否與所得狀況有關，以釐清民眾可負擔程度，有助於施政參考。

醫改會執行長林雅惠則點出，雖健保總額成長率增加並有公務預算挹注，但近年部分負擔、掛號費也調漲，可能對於部分民眾形成就醫門檻，尤其醫療資源缺乏地區更容易出現「同卡不同命」的健康不平等情形，政府應進一步分析與因應。此外，今年上路的醫院個別總額制度，健保署期盼達到醫療合理減量，醫院卻也可能調高掛號費轉嫁民眾身上，都需監控與配套。

各國國民醫療保健支出占GDP比重

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