自由日日Shoot》今年第1季開罰2098萬／非法旅宿1637家 北市最多

2025年第一季非法旅宿前3名縣市

2025/04/14 05:30

〔記者蔡昀容、何玉華、歐素美、江志雄／綜合報導〕新冠疫情過後，國內全力拚觀光，但非法旅宿猖獗，恐衝擊合法旅宿，出現「劣幣驅逐良幣」亂象。根據觀光署今年第一季旅宿查察結果，全國非法旅宿高達一六三七家，總共被罰二○九八萬元，違法旅館中近七成為日租套房，其中台北市二六一家、占十六％，裁罰五九○萬元最高，其次是台中市開罰五○二萬元、宜蘭縣二九三萬元。

日租套房占違法旅館近7成

「日租套房」指將自家房間提供不特定人士短暫休息、住宿並收取便宜費用，多遍布在都會地區、夜市景點周遭，藏身社區大樓或住宅區中，多透過網路行銷，吸引消費者訂房。但多數日租套房並未向主管機關登記，消防設備及安全設備未經檢核保障，且業主素質不一，如果發生民事糾紛也可能求償受阻。

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北市、台中、宜蘭：加強稽查

交通部觀光署公布今年一至三月合法旅館三二九七家、合法民宿一萬二二六九家，但也查獲非法旅館一○六一家，比去年底增加七十六家，其中六十八．二％屬於日租套房；非法民宿五七六家，比去年底減少八家。違法旅宿遭罰二四五次，共罰二○九八萬元。

台北市政府觀光傳播局表示，針對非法旅宿除現場稽查外，還加強網路巡邏，也會在社區大樓管委會張貼警示公告；台中市觀光旅遊局指出，旅館業聯合稽查小組每週出動，查獲違法者最重處以強制斷水電處分；宜蘭縣政府工商旅遊處也強調，縣府會持續稽查。

針對非法旅館一口氣較去年底增加七十六家，觀光署指出，原因需再進一步分析，而稽查工作不易，從查獲、開罰到業者歇業，未必能一口氣達成，因此補助地方政府稽查經費及執行人力，並定期檢視各縣市稽查進度。

訂房前先查觀光署旅宿網

對於日租套房猖獗，靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，業者在網上資訊不會完整揭露，增加政府單位查緝難度，據了解，要成功查獲一間非法旅宿，平均約要耗資十萬元成本。他提醒，日租套房可能對附近住家帶來干擾，並存在糾紛風險，過去曾發生住客瓦斯中毒，建議民眾入住經政府把關的合法旅宿。

旅遊業者建議，民眾如要避開違法日租套房，可先上網查詢，如發現住宿地點位於公寓大樓或社區住宅，且在交通部觀光署旅宿網沒有合法旅宿資訊，應特別警覺，現場如發現無懸掛旅館業或民宿的登記證、專用標識也要注意。

2025年第一季旅宿查察結果出爐，全國列管非法旅宿1637家，罰鍰金額2098萬元。旅宿示意圖，與新聞事件無關。 （記者蔡昀容攝）

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