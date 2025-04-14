國民醫療保健支出1.8兆 創新高

衛福部最新「國民醫療保健支出」統計出爐，2023年高達1兆8346億元，創下史上新高，占當年度GDP7.8％。（資料照）

2025/04/14 05:30

占2023年GDP7.8％

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部最新「國民醫療保健支出」（NHE）統計出爐，二○二三年高達一兆八三四六億元，創下史上新高，占當年度GDP七．八％，公部門支出連續兩年破兆，尤其投入長照費用增加，連帶使民眾自付住宿機構、家庭看護等占長照支出從二○一三年逾八成降至二○二三年逾五成。

公部門支出 連續兩年突破兆元

我國NHE依經濟合作暨發展組織、歐盟統計局及世衛醫療健康帳規範定義計算。公部門支出二○二二、二○二三連兩年破兆，二○二三年家庭、私人保險等私部門支出也達七六九八億元。

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去年原公布二○二二年NHE占GDP七．五％，但已上修至七．八％，與二○二三年相同；衛福部統計處長李秋嬿解釋，主要是國民所得統計每五年會配合工商普查結果而校正。

民眾自付長照占比 大降近26％

衛福部二○二二年起依國際作法將長照支出列入NHE統計，從二○一三年九○一億元成長至二○二三年二○三一億元，其中公部門長照基金及身障者日照、居家社區支持及住宿照顧補助等支出占比由十七．六％大幅增至四十三．五％，連帶私部門的民眾自付長照支持服務及住宿式機構費用、家庭看護等，從八十二．四％降至五十六．五％。

醫界曾發聲期盼我國NHE追上南韓GDP十％水準。衛福部次長林靜儀指出，會持續爭取政府增加相關支出，但南韓NHE占GDP高於台灣，卻存在醫師罷工等問題，因此也需檢視其他指標。

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