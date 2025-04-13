基隆汰換課桌椅 高中生參與設計

基隆市教育處全面更新各級學校課桌椅，高中生課桌椅由學生設計，符合人體工學，坐起來更舒適。 （基隆市教育處提供）

2025/04/13 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市國小至高中的課桌椅已使用超過十年，許多老舊或損壞，基隆市教育處分四年投入四千四百萬元，全面更新二萬三千多組課桌椅。教育處表示，高中部分今年可全數更新，並以高中生的理念設計，符合人體工學、桌面加寬、桌腳可調整高度，坐起來很舒適；國中、小預計二○二七年全數更新完成。

有學生反映，學校的課桌椅桌面坑坑洞洞，相當不平穩，上課時會受影響。教育處表示，市府擬定課桌椅汰換計畫，四年投入四千四百萬元，去年開始逐年更新二萬三千多組課桌椅。高中部分今年全數汰換更新，國中、小部分到今年已更換一萬四千多組，預計二○二七年全數更新完成。

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教育處指出，市府邀請高中生討論課桌椅型式，請學生將喜歡的顏色、材質、功能、設計等寫在許願卡上，新款的課桌椅滿足學生的使用需求，也考量環保永續及孩童發展，全面採用符合人體工學設計，桌面加寬、桌腳可調整高度，選用透氣材質並配有軟墊，可大幅提升使用的舒適度與實用性。

暖暖高中楊同學表示，看到大家一起許願的課桌椅真的出現在眼前，覺得既興奮又開心。

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