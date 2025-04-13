房東拒設籍 北市租屋族挨罰5年逾3千件

2025/04/13 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕設籍租屋處的租屋族，換租時若房東拒絕設籍，無處可遷籍導致逾期登記，將面臨最高九百元罰鍰；台北市議員曾獻瑩指出，類似案例北市過去五年共裁罰三○一七件，批評市府未協助房客溝通，導致「房東不准，房客無奈接受，戶政單位開罰了事」。民政局表示，未來會加強政策溝通，落實「人籍合一」。

議員促市府協助溝通 非裁罰了事

曾獻瑩指出，近日接獲Ｃ小姐陳情，換屋過程中戶籍遷出，新房東堅決不給設籍，一家三口戶籍只能登記在戶所；戶所也提醒她，若逾期卅天未辦遷入登記，將罰最高九百元。

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曾獻瑩指出，二○二○年至二○二四年間，逾期未辦理戶籍遷入登記共裁罰三○一七件；而直至去年底，戶籍登記在戶政事務所共一萬六八一八人，其中不乏房東拒絕房客設籍所致。儘管內政部多次強調房東不得拒絕房客設籍，實務上仍常見房東以此提高租金或阻撓，市府應正視此現象後的結構性問題，非裁罰了事。

民政局表示，房客有居住事實但房東不同意設籍，可檢具身分證、居住證明文件，直接向遷入地戶所登記；對於無處可遷導致逾期登記裁罰，民政局強調依法行政，若非長期置之不理，情節輕微者可免罰。

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