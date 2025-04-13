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    首頁　>　生活

    「喜傑獅」優惠跳票反告消費者 北市府籲撤回

    2025/04/13 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台灣棒球隊在去年世界棒球十二強賽奪冠，許多業者祭出優惠慶祝，筆電電商「喜傑獅」推出「一個按讚折一元」，卻因讚數暴增，接連調整內容，最後停辦，被戲稱「洗劫獅」。未料近期傳出有購買筆電的三二八名消費者，被喜傑獅提告主張「契約無效」，台北市法務局表示，非良善業者面對問題時應有的態度，呼籲撤回。

    「喜傑獅」去年十二強賽事期間在各大社群平台發起活動，官網下單任何筆電都可折價，網友反應熱烈，活動累積一．七萬按讚數；未料活動結束後反悔，數度更改規則，最後跳票下架活動。業者雖承諾給出等額折扣補償受影響的消費者，但已重創品牌形象，今年初退出市場。

    近日各大社群平台出現當初參與活動的網友發文，指購買筆電的三二八人遭喜傑獅提告，提出民事訴訟主張契約無效。法務局表示，共受理喜傑獅申訴案十六件，其中有六件進入協商程序，業者與消費者均未到場。

    法務局認為，業者應致力充實消費資訊，並確保廣告內容真實，應負擔的義務不得低於廣告內容；喜傑獅捨棄與消費者面對面溝通協調處理，反而採取訴訟，非良善業者應有的態度，呼籲撤回訴訟，謀求雙贏。

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