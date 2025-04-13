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    北市「生生喝鮮奶」 漏掉逾2萬自學幼童

    台北市「生生喝鮮奶」將於4月14日正式上路。（資料照）

    台北市「生生喝鮮奶」將於4月14日正式上路。（資料照）

    2025/04/13 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市「鮮奶週報—生生喝鮮奶」將於十四日正式上路，全市十八．四萬名學童每週可免費兌換一瓶鮮奶。台北市議員王欣儀發現，在家自學的學齡前幼童未被納入，呼籲市府不能漏接任何孩子。台北市長蔣萬安表示，先從可以掌握到的對象做起，確定克服相關問題後，再來思考擴大。

    教育局︰首波發放後檢討

    王欣儀表示，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」有助於學童營養邁入數位化，並回應家長與第一線教育人員的需求，減輕學校行政及配送的負擔；但有家長陳情，在家自學的學齡前幼兒沒有數位卡證，因此被排除在補助之外，形成制度性歧視與不公平對待。

    王欣儀說，「是否持有卡證」作為兌領鮮奶的標準，導致出現不合理的情況；同樣是「自學」，學齡前的孩子因未就讀幼兒園無法辦卡，就無法領取鮮奶；國小的自學生因有學籍、卡證，就能順利兌換。初估約有兩萬多名學齡前自學幼兒受影響。

    王欣儀強調，孩子未就讀幼兒園不只是教育選擇，也可能是公幼名額不足、私幼學費過高，但孩子們的營養需求與其他孩子無異，卻因行政條件的限制，導致這些孩子成了被政策遺漏的一群。

    教育局回應，將依實際兌換情形及經費評估，若要擴及學齡前自學幼童，也需透過跨局處機制來研擬，將納入首波鮮奶六月底發放完畢後的政策檢討中研議。

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