土城三元宮媽祖遶境 綿延3公里

土城三元宮媽祖遶境，旗隊及神將神兵隊伍綿延兩、三公里長。（記者翁聿煌攝）

2025/04/13 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城信仰中心三元宮十二日舉行天上聖母遶境活動，吸引大批信眾參拜，商家沿街設香案祈福，新北市副市長劉和然、民政局長林耀長、立委吳琪銘、蘇巧慧均到場參香祈福，劉和然說，三元宮香火鼎盛、神威顯赫，他也感謝廟方在扶助弱勢和支持教育等公益志業、弘揚優良傳統長期的付出與努力。

劉和然指出，三元宮主祀三官大帝，寺廟香火鼎盛、神威顯赫，是地方信仰中心，每年的媽祖遶境活動，更是地方年度盛事。

請繼續往下閱讀...

他代表市長侯友宜前來，希望神明庇佑新北市，侯友宜會在任期內，努力拚新北市的建設，然後再一棒接一棒，讓新北市民安居樂業。

三元宮主委黃永昌表示，三元宮遵照神明指示，每年將信眾的愛心購買物資，濟助照顧地方弱勢，並支持在地學校教學及補助設備，為百姓求平安；常務監事黃永吉表示，三元宮神明靈驗，保佑信眾平安，也靠著信眾護持，眾人的善款均用於民生公益，所有的福報都應歸功於信眾的奉獻與愛心。

媽祖鑾轎在吉時出發遶境，護駕的旗隊及神將神兵隊伍綿延兩、三公里，沿途商家設香案祈求平安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法