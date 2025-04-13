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    首頁　>　生活

    斗六西市場老舊 排水、道路將改善

    2025/04/13 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市西市場近九十年歷史，因市場道路老舊、水溝淤積等問題，市公所規劃將改善西市場道路及排水，日前舉辦設計前說明會收集地方意見。公所表示，將耗資二千八百多萬元改善西市場排水及道路，預定六月動工。

    公所將斥資2800多萬元 預定6月動工

    市公所表示，西市場包含承租攤販、流動攤販約四百多攤，由於市場道路老舊，水溝更是嚴重淤積，常有民眾購物時意外跌倒，每遇到颱風、豪雨更常發生淹水災情，地方盼能加速改善。

    市長林聖爵表示，將針對內部及周邊道路、排水系統全面改善，包含愛國、興南、興中、興北街及雲林路一段，道路鋪面改善大約九八六米、排水溝改善長度約一二二六米，斥資總經費約二八一六萬元。

    為讓工程更貼近當地使用需求，降低工程對攤商影響，公所日前召開設計前說明會收集地方意見，逾兩百名業者出席。有攤商表示，因為自己擺攤處沒有淹水問題，希望該段不用做道路排水；也有攤商擔憂，多數攤商可能因為施工期間無法擺攤做生意，希望公所能夠提出安置計畫。

    林聖爵表示，西市場首度大規模整治改善，針對地方意見將盡快召開第二次說明會回覆，預計市場整體改善後，可大幅提升排水效率，讓道路更平整。

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