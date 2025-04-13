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    電動車人才培育基地 崑山科大啟用

    崑山科大成立「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」，總統賴清德（中）主持啟動儀式。（記者吳俊鋒攝）

    崑山科大成立「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」，總統賴清德（中）主持啟動儀式。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/13 05:30

    致力晶片模組及充電樁研發製造 賴清德南下揭牌

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕響應政府的產業創新推動計畫，崑山科技大學投入近億元成立「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」，結合產、官、學界，協助發展台灣綠能轉型與低碳運輸，為南部校園首例，總統賴清德昨天出席啟用典禮，期許再加上無人車的開發領域，以因應未來趨勢，並請教育部繼續支持。

    賴期許再加上無人車開發領域

    賴清德認為電動車研發、製造成功，就可協助台灣產業佈局全球，甚至美國市場，肯定崑山科大投資很有遠見。

    崑山科大的電動車晶片模組及充電樁研發製造人才基地，位在工程館二至四樓，在昨天六十週年校慶中熱鬧啟用，賴清德直說這是見證歷史性的一刻。

    校長李天祥指出，該基地為南部首座電動車專業培訓場域，響應政府五大信賴產業創新及十二項戰略計畫，培育產業關鍵技術人才，支援國家戰略發展。

    該基地是以「類產線實作」、「課證合一」、「產學共育」與「設備資源共享」等四大核心策略進行建置，運用各項先進技術，導入電動車晶片模組及充電樁的研發製造全流程實作，提升即時監控、數據整合與碳足跡管理能力，強化綠色製造實力。

    總統推崇60年育才 貢獻國家社會

    賴清德指出，崑山科大除了原有的產、官、學合作之外，他將請工研院協助，全力推動台灣綠色科技的發展。並推崇崑山科大是「綠色」的大學，注重氣候變遷的議題，並協助解決，獲得的經費獎勵也名列前茅，六十年來培育的學子，深受產業界喜愛，對國家社會做出實質貢獻，全球姊妹校更超過三百所等，成就令人肯定。

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