《高雄》仁武科技產業園區 最快2028開發

永達技術學院仁武校區舊校舍，經濟部園管局計畫整建為為仁武科技產業園區綜合服務大樓。（記者王榮祥攝）

2025/04/13 05:30

近日啟動環評說明 地方關切綠帶、汙水等可能的衝擊

〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電高雄廠帶動半導體供應鏈進駐高雄，衍生產業用地需求，經濟部運用退場後的永達技術學院仁武校區、轉型「仁武科技產業園區」，近日啟動環評說明，最快二○二八開發園區。

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永達退場後仁武校區轉型園區

永達技術學院於二○一四年停辦，原校地校舍產權收歸國有，其仁武校區位於仁武區水管路，靠近國道十號仁武交流道，距離台積電所在楠梓產業園區僅約四公里。

該校區面積約七．三六公頃，目前留有一棟舊校舍、機車停車場及警衛亭，其餘為閒置空間；經濟部規劃闢建四．○七公頃產業用地，引進AI創新研發及人才培育、半導體上下游設備、材料相關產業、及電腦電子等產業，預估可創造一千九百個就業機會。

創造1900個工作 明後年完成環評

該計畫目前處於環評與計畫審查初期階段，若一切順利，預計二○二六到二○二七完成環評審查與都市計畫變更，二○二八到二○三○進行園區開發。

經濟部產業園區管理局日前在仁武舉辦環境影響評估說明會，吸引部分鄉親參與，對於科技產業進駐頗為期待，但也擔憂園區對周遭社區可能的衝擊。市議員邱俊憲反映鄉親心聲，建議開發單位應主動深入里鄰與居民溝通，說明開發可能的影響，讓居民真正「知情」。

民代建議重新檢討園區名稱

他同時建議，工業設施與住宅區應有實體綠帶並拉出安全距離，汙水處理講效率、同時也儘量要顧成本，特別是永達仁武校區設廠空間恐不夠用，相關單位應儘早盤點鄰近土地，預作規劃。

此外，目前仁大地區已有仁武產業園區、大社產業園區，及市府規劃的仁武新產業園區，名稱類似，「仁武科技產業園區」或許應重新檢討名稱設定，更具識別性。

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