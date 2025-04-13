《屏東》賀母校百年 蘇貞昌為仁愛國小球場揭幕

前行政院長蘇貞昌（後排左）返回母校，和屏東縣長周春米等人共同為仁愛國小風雨球場揭幕，受到小朋友們熱烈歡迎。（記者羅欣貞攝）

2025/04/13 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市仁愛國小昨天慶祝百年校慶暨風雨球場落成，前行政院長蘇貞昌以「大學長」身份返回母校參與盛會，和屏東縣長周春米共同為嶄新的風雨球場揭幕啟用，全校師生歡欣鼓舞。

仁愛國小是屏縣最大的小學，學生人數一千三百多人，但室外運動教學空間有限，蘇貞昌在行政院長任 內，核定補助推動風雨球場新建工程，去年五月與時任教育部長潘文忠、屏東縣長周春米共同為風雨球場工程動土。

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蘇貞昌表示，七十二年前他進到仁愛國小讀書，感謝母校教給他知識，帶他認識世界、塑造人格，讓他一路能為國家、為社會做事，仁愛國小一百週年校慶，他能夠回來參與，內心相當感動。

縣長周春米表示，屏東天氣炎熱，仁愛國小風雨球場啟用後，不但提供師生安全完善的體育教學場所，假日更能成為社區民眾運動休閒的重要空間，實踐與社區共榮共好的理念。

縣府表示，仁愛國小風雨球場挑高九．三公尺，設有懸掛式籃球架設備，兼具籃、排球場功能，總經費四千五百萬元，設計理念以校園喬木為意象，並將周遭一千五百坪環境整體規劃，包含停車空間、人行動線、展演舞台、美綠化造景及無障礙設施等，充分發揮多功能使用效益，更可作為縣立田徑場舉辦重大賽事前的暖身訓練場地。

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