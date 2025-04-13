《屏東》大鵬灣帆船生活節開幕 逾200艘逐浪

「大鵬灣帆船生活節」昨天正式開幕，在鳴笛後百帆競揚出海，相當壯觀。（記者陳彥廷攝）

2025/04/13 05:30

〔記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）舉辦的「大鵬灣帆船生活節」昨天開幕，二百多艘帆船啟航，場面壯觀。觀光署副署長黃荷婷指出，面對國際關稅問題的不確定性，刺激觀光是帶動內需的重要方法之一，並預告今年「吃冰仲夏節」也將於大鵬灣舉行，歡迎全國民眾倘佯在大鵬灣藍天碧海之中。

屏東三大日音樂節昨進入第二天，以樂團為主題，金曲歌王許富凱攜手金曲樂團血肉果汁機跨界壓軸演出，並由芒果醬、小男孩樂團、宋德鶴、溫室雜草等知名樂團輪番飆歌，展現搖滾舞台魅力，現場熱力持續近三小時，縣立體育館前草地及仁愛路市集擠滿樂迷。

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三大日音樂節羅志祥等壓軸演出

今天是三大日音樂節最後一天，將有亞洲舞王羅志祥、金曲歌后楊乃文、Bii畢書盡、美秀集團、安吉等重量級藝人接力演出，為樂迷帶來難忘的音樂饗宴。

鵬管處指出，今年大鵬灣帆船生活節攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」，以全台最療癒的「海洋喵喵派對」為主題，除了巨型黃阿瑪和八隻Q版後宮貓咪裝置是必拍的夢幻打卡點外，還特別加入無人機展演，打造新一代的「陸海空三D」旅遊，帶來前所未有的視覺震撼。

海洋喵喵派對巨型「黃阿瑪」亮相

昨天的帆船賽事吸引全台近三百名帆船選手參加，有兩百五十艘大小帆船在大鵬灣上競技，鵬管處將直播賽事，並引進親子友善球池、寵物友善區域及特色市集，集結屏東人氣美食、文創手作，下週末還會舉辦獨木舟趣味競賽，將開放現場報名。

觀光署副署長黃荷婷致詞時則表示，受到國際關稅動盪影響，可能打亂不少人對旅遊的規劃，觀光署更要加強提振國旅市場，帶動內需，歡迎國內外遊客及親子家庭一起來大鵬灣共享盛宴。

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