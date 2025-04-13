《台東》鬼頭刀避美關稅衝擊 漁業署提補貼貸款利率

2025/04/13 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕針對鬼頭刀輸美可能面臨高關稅，農業部昨天到台東和漁民座談，漁業署提出補貼貸款利率、強化冷鏈和擴大國內外市場等措施並滾動修正；漁民則建議設平準基金，保證價格。

漁民建議設平準基金穩定魚價

農業部提出措施為，（一）農業貸款利率加碼補貼，針對鬼頭刀FIP（漁業改進計畫）漁船主或漁民農業貸款利率加碼補貼，貸款利率最高○．五％，用於購船主副機及冷凍設施；（二）輔導取得國內外衛生安全認驗證及標章，取得國內外標章或認證，輔導漁民取得FIP及其產銷鏈申請MSC認證或衛生評鑑；（三）生產地漁會冷鏈設施設備新建與更新升級及凍儲獎勵擴大內銷活動，（四）國內行銷活動獎勵地方政府、漁民（業）團體就受影響魚種行銷活動個案二十至二百萬元，其他魚種十萬至一百萬元；（五）外銷獎勵、海外行銷展售。受影響產品如鬼頭刀、毛豆等優先獎勵，在產季有一定外銷業績，獎勵額度另行公告。穩定輸美產品持續有實績給予外銷美國獎勵，獎勵依運輸成本和距離判斷，額度另公告。

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農業部次長黃昭欽表示，得知美方將課三十二％關稅，農業部立即啟動措施確保漁民權益，隔兩天美方又宣布暫緩九十天，後續會持續觀察，目前政府代表團赴美談判，在有結果之前，農業部會到各地了解漁民的困難，在金融支持、提升產業競爭力及後續市場開拓都會有措施。

官員也以屏東東港黑鮪魚為例，在東港黑鮪出口受限後，極力提升冷鏈品質及行銷，因此打開國內市場出路，台東鬼頭刀亦能效法。漁業署長王茂城表示，只要漁民能做好漁業管理、衛生安全、符合歐盟漁撈規定，政府也朝向獎勵協助打通歐盟市場。

立委莊瑞雄指出，台灣平均每年出口鬼頭刀約一千八百八十七公噸，其中對美出口占比超過七成，政府雖提出新台幣六．二億元補助計畫，不能只停留在紙上，必須真正發揮實效，協助漁業轉型、穩定出口與產地經濟。

立委陳瑩表示，台東鬼頭刀有七成銷往美國，漁民憂心關稅提高下，價格、訂單、通路都將受到影響。

即將接任新港區漁會理事的蔡富榮，建議設置鬼頭刀「平準基金」，確保穩定魚價，讓漁民安心抓魚。

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