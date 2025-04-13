健保設醫護投保薪資門檻…邱泰源：3原則改革 非一刀切

醫界憂健保特約辦法大修恐「倒一片」，邱泰源重申改革堅守3原則。（記者邱芷柔攝）

2025/04/13 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署近日邀集醫界、病友等團體召開「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」會議，其中研擬修法規範醫事機構專職人員若健保月投保金額未達標或未公開最低與平均投保金額，未來將不予特約，引發醫界譁然；衛福部長邱泰源昨強調，將堅守「醫療品質、醫事人員尊嚴、院所順利運作」三大原則改革；醫事團體則呼籲，應「分級、分區、分階段」推動，避免一刀切衝擊基層。

醫團籲 分級、分區、分階段推動

邱泰源指出，健保特管辦法上路後已十二年未修，需與時俱進照顧全民，改革會堅守三大原則，第一是維護民眾醫療品質，第二要讓醫事人員有尊嚴、專業工作環境，第三是要讓醫療院所能順利運作。他強調，會細緻考量不同職類與地區差異，絕非「一刀切」。

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另一項備受關注的修法方向，是針對住院病人病情好轉後，健保將明文規範不再繼續給付。邱泰源表示，如果能事先安排好出院與後續銜接，就能讓病人安心、家屬安心，「最重要是把病人的全程照顧好。」

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，醫界長期面臨護理師、放射師、藥師等人力流失，主因是薪資低、工作負荷重。但若僅以投保薪資門檻作為特約標準，恐加劇偏鄉與中小型機構經營困難。

洪子仁強調，支持調薪方向，但改革應「分級、分區、分階段」推動，並設計誘因配套，呼籲政府聽取基層意見，並跨部會整合，設計出有彈性的制度，結合政策引導與產業參與，才能穩定人力、提升醫療品質。

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