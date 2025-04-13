海藻類食物有潛力降腸道癌風險

中研院與台北醫學大學組成的研究團隊發現，海帶、海藻、海菜等有助於擬桿菌（Bacteroides plebeius）在腸道增生並重組腸道生態。（資料照，水試所提供）

2025/04/13 05:30

中研院研究 每週至少攝取兩次 可幫BP菌定殖腸道

〔記者楊媛婷／台北報導〕擬桿菌（Bacteroides plebeius，簡稱BP菌）是人類腸道的常駐微生物之一，若攝取海藻類食物，有助於BP菌在腸道中定殖。學者研究在飼料中混入飼料總量一％海藻，有助BP菌增生且重組腸道生態，並產生有益代謝物，進而降低腸道發炎所引起的腫瘤風險。

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國內大腸直腸癌發生率居高不下，大腸直腸癌除跟遺傳有關，也和飲食習慣、缺乏運動、腸道菌叢失調等息息相關。日本人以腸道健康聞名，咸認與當地人長年每週至少攝取兩到三次海菜、海帶、海藻等習慣有關，海菜、海藻、海帶在自然環境中會與BP菌共生。

為了解BP菌與海藻對腸道健康影響，中研院生化所研究員孟子青、中研院生醫學所特聘研究員劉扶東及台北醫學大學助理教授陳宏霖團隊透過小鼠實驗，將BP菌植入無任何腸道菌的小鼠腸道，並間歇性的餵食老鼠一定份量海藻飼料，發現BP菌落得以在老鼠腸道內定殖，確定海藻對BP菌的生長具支持作用。

孟子青團隊也設計了腸道發炎引發腫瘤的無菌小鼠及無特定病源菌小鼠模型，結果顯示給予BP菌並餵食添加海藻飼料的小鼠腸道腫瘤發生明顯減緩，未給予BP菌與海藻飼料的小鼠群則如預期發展腸道腫瘤；孟子青推測若定時攝取海藻、海帶等，可讓腸道內BP菌成為優勢菌種並持續產生有益代謝物，間接發揮抑制腫瘤效果。

孟子青指出，初步調查約有一半以上國人腸道內存有常駐BP菌，未來將進一步解析BP菌是透過什麼機制抑制腸道發炎與腫瘤生長，及BP菌如何應用於人體臨床試驗。研究已發表在國際期刊「Microbiology Spectrum」（微生物學譜）。

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