行動電源自燃 高鐵乘客１傷

行動電源（紅圈）在高鐵車廂突然起火。（讀者提供）

2025/04/13 05:30

放背包內未充電 背包置放地板 主人左臂燙傷無大礙

〔記者洪定宏、吳亮儀／綜合報導〕台灣高鐵昨天首次發生旅客的行動電源在疾駛列車的車廂中自燃案例！卅歲彭姓男子將行動電源放在背包搭高鐵，在未充電情況下，行動電源突然冒煙且起火燃燒，其他乘客持滅火器撲滅火勢，車廂內煙霧瀰漫，所幸彭男僅左手臂燙傷紅腫，列車地板出現零星燒灼痕跡，未釀成重大事故。

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據了解，彭男昨天上午在高鐵桃園站搭乘一六○七車次列車前往左營站，他在第一車廂靠窗獨坐，將背包放在座位前方地板，當時行動電源並未充電。

沒想到，大約九點，列車行經嘉義至台南區間過程，彭男使用大約四年的行動電源突然冒煙自燃，他試圖撲滅未果，其他旅客持滅火器撲滅火勢，車廂內煙霧瀰漫，僅彭男輕微燙傷，沒有其他人受傷，列車長將一車及二車旅客全數疏散至三車。

車廂內煙霧瀰漫 同車旅客助滅火

列車於上午九點七分停靠台南站，高鐵公司讓部分旅客上下車後，列車持續開往左營站，約九點十分獲報的鐵路警察已在月台等候，列車於九點廿分抵達左營站後，員警進入車廂勘查，確認彭男攜帶的物品，沒有打火機或其他可能引發火警的違禁物品，未構成公共危險條件，訊問後讓他離去。

因彭男傷勢無大礙，經高鐵護理師包紮後，自行就醫治療。警方強調，車廂毀損賠償事宜，由高鐵公司與彭男自行協調。

高鐵公司表示，火警造成車廂煙霧偵測作動，列車長將一車及二車旅客，全數疏散至三車，僅一人輕微受傷，因列車地板出現零星燒灼痕跡，已安排列車進入基地進行清潔、檢修，並未造成延誤。

研判劣質行動電源導致自燃

至於未來搭高鐵或台鐵是否會比照搭乘飛機時禁止使用行動電源？

據指出，由於無法禁止民眾在車上使用行動電源，也不可能在搭車前做行李安全檢查；單以這起事件為例，乘客將行動電源放在背包內、並未使用，研判應是劣質的行動電源導致自燃。

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