非每科都雙語 普遍獲肯定

高雄市七賢國小原本有減班危機，致理科技大學教授陳超明與校長夏紹彰攜手推動雙語教育，8年來學生人數翻倍，已增至700多名學生。（資料照，陳超明提供）

2025/04/13 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學雙語教育政策微調，聚焦在普及提升英語課的學習成效，以穩健方式深化英語力，教師、家長及學生多肯定。

全教總：小學難度比較大

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，雙語教育回到以英語課為主，而非每一科都雙語，肯定教育部調整方向正確，不過，相對於高國中，小學難度比較大，除了城鄉差距外，有些小學生從小上全英語幼兒園，已經具有一定程度，可能出現同一個班級內的學生英語能力相差很大的情況，須依學生程度因材施教，也提醒勿把雙語環境打造的責任全推給英語老師。

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全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，台灣需要雙語教育，培養下一代英語力，考量目前師資的英語力不足，教育部短期回到「英語課採全英語授課」解決亂象是對的，但仍要推動師資培育，中長期要達到每個科目老師都可進行雙語教學。

全國中小學校長協會理事長陳清義表示，目前雙語教育及英語課全英語授課可以並進，提醒全英授課宜採漸進方式，以顧及英文程度不同學生的需要。

台北市公立國小學生Helen表示，從三年級開始有外籍老師，英語課幾乎都用全英語上課，比較難的字彙用中文說明，配合情境如餐廳點餐等學習，同學多可跟上。但另一位國小學生阿榮說，老師上課一半用英語就很吃力。

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