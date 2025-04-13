為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    非每科都雙語 普遍獲肯定

    高雄市七賢國小原本有減班危機，致理科技大學教授陳超明與校長夏紹彰攜手推動雙語教育，8年來學生人數翻倍，已增至700多名學生。（資料照，陳超明提供）

    高雄市七賢國小原本有減班危機，致理科技大學教授陳超明與校長夏紹彰攜手推動雙語教育，8年來學生人數翻倍，已增至700多名學生。（資料照，陳超明提供）

    2025/04/13 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕中小學雙語教育政策微調，聚焦在普及提升英語課的學習成效，以穩健方式深化英語力，教師、家長及學生多肯定。

    全教總：小學難度比較大

    全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，雙語教育回到以英語課為主，而非每一科都雙語，肯定教育部調整方向正確，不過，相對於高國中，小學難度比較大，除了城鄉差距外，有些小學生從小上全英語幼兒園，已經具有一定程度，可能出現同一個班級內的學生英語能力相差很大的情況，須依學生程度因材施教，也提醒勿把雙語環境打造的責任全推給英語老師。

    全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，台灣需要雙語教育，培養下一代英語力，考量目前師資的英語力不足，教育部短期回到「英語課採全英語授課」解決亂象是對的，但仍要推動師資培育，中長期要達到每個科目老師都可進行雙語教學。

    全國中小學校長協會理事長陳清義表示，目前雙語教育及英語課全英語授課可以並進，提醒全英授課宜採漸進方式，以顧及英文程度不同學生的需要。

    台北市公立國小學生Helen表示，從三年級開始有外籍老師，英語課幾乎都用全英語上課，比較難的字彙用中文說明，配合情境如餐廳點餐等學習，同學多可跟上。但另一位國小學生阿榮說，老師上課一半用英語就很吃力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播