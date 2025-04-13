近七成中小學英語課全英語授課

全國已有近七成、二六七九所中小學實施英語課採全英語授課。圖為台南隆田國小雙語教學老師與學生互動資料照。（南市教育局提供）

2025/04/13 05:30

雙語教育修正 3策略讓學生從日常生活中培養雙語能力

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學雙語教育政策實施過程惹議，總統賴清德指示微調，教育部長鄭英耀修正，鼓勵一．七萬名國中小及高中英文老師，英文課採全英語授課，最新統計，全國已有近七成、二六七九所中小學實施，並深化校園雙語生活化情境， 讓學生從日常生活中培養雙語力。

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雙語教育政策上路後，部分地方政府實施時出現亂象，例如教師甄選國文老師竟要考英文、非英文科目採雙語雙師教學等，曾引發全教總等教育團體抨擊。

教長鄭英耀明日將在立法院教育文化委員會進行業務報告，預計將會說明教育部調整雙語教育，將採取「普及提升」、「弭平差距」及「重點培育」三大策略。

為達到普及提升，教育部國教署長彭富源表示，英語課全英語授課採「課堂輸出輸入最大化」原則，亦即老師依學生的英語程度，最大程度用英語進行教學，師生之間雙向輸出、輸入使用英語，創造英語學習機會，已提供教師參考手冊、桌遊卡牌等多元教學資源，也完成九十五部典範教師授課及訪談影片，協助英語教師增能。

此外，雙語師資至今年二月已擴大培育一萬○一八四人，包括師資生三六五九人、在職教師六五二五人；另透過外加員額，擴大引進外籍英語教學人員，全時英語外籍教師有一一八四人，部分工時外籍教學助理三○二一人次。

教育部也鼓勵強化校園雙語生活化元素，結合社區資源如建立校園周邊英語友善商店地圖與獎勵機制等，另完成「英語自主檢測系統」，師生可免費自主施測，以及英語線上學習平台（Cool English）導入人工智慧，擴充英語聊天機器人、寫作AI等互動功能，逾二九五萬三三五五人次使用，以弭平差距。

重點培育對象

鼓勵跨領域雙語教育

至於重點培育對象，則鼓勵跨領域實施雙語教育，例如高中雙語實驗班，除語文領域（國語文、本土語文、英語文）外，其他領域可視學校課程規劃採雙語教學，並逐年提高比率，教育部迄今年二月累計補助二四五校次。

高雄市中山高中校長林香吟表示，全英教學是走向雙語教育必要關鍵，英文老師過往多以華語授課為主，且太拘泥在文法與考試準備，教育部率先調整英文課之授課，不僅是首要必須調整，也最容易看到成效，學生沉浸在全英文課程中，進步速度會很快。

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