疑遭惡意釣魚 桃園罷團志工收件被辱

2025/04/13 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市第四選區「萬罷了沒啦」罷免國民黨立委萬美玲的公民團體，前晚遭某社區樊姓男住戶「惡意釣魚」，他聯繫罷團派人收取連署書，廿幾歲黃姓女志工依約到場，樊卻將一疊罷萬傳單甩在她身上，社區有門禁管制，他擋在門口大罵黃女且不准離開，她嚇得大哭，警方獲報趕抵解圍，黃女今將到派出所提告樊男妨害自由。

女志工受堵 驚嚇大哭今提告

消息傳開，市議員黃瓊慧批評，樊男行徑是「惡意釣魚」，根本沒有連署書，純粹是將志工「釣」去教訓、恐嚇，志工受此對待，讓人心疼；「孟買千秋」臉書發文評論，為了霸凌志工去搞這種騙術，花骯髒小心思做破爛事，會有報應。

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黃女表示，樊男在罷免萬美玲的罷團官方帳號留言，請派志工來收連署書，原本要去的志工臨時有事而拜託她去，她與對方聯絡後，依約到社區一樓大廳等候，樊男拿著一疊罷萬傳單下樓後，二話不說就把傳單甩在她身上，破口大罵罷團在外面怎麼弄，他沒有意見，但不要把社區搞得烏煙瘴氣，社區門禁管制嚴格，傳單怎麼進來的要講清楚。

男將罷萬傳單 甩在志工身上

黃女解釋，她單純去收連署書，罷團不可能到社區投遞傳單，可能是其他住戶放的，但樊不相信，認為一定有志工同夥投遞，守在門口，不准她離去，還嗆聲二階罷萬會過，他請大家吃雞排，她被嚇得哭出來，其他住戶見狀不捨，開門要讓她離去，都被樊男阻擋，直到員警上門，才能夠脫身。

警方說，樊男質疑罷團志工是潛入封閉型社區將傳單塞到信箱，已經侵犯隱私權，黃女除了澄清，也無法接受對方不讓她離開，已對樊男提出妨害自由告訴，警方調閱社區監視錄影器影像釐清案情。

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