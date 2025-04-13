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    彰市彰南路新設庇護島 2小時連3撞

    彰化市彰南路的庇護島還在施工中，就被撞壞了，公路總局彰化工務段緊急放置交通錐警示。（民眾提供）

    彰化市彰南路的庇護島還在施工中，就被撞壞了，公路總局彰化工務段緊急放置交通錐警示。（民眾提供）

    2025/04/13 05:30

    公路總局：可能駕駛還不太習慣 已放交通錐警示

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕馬路連三撞！彰化市彰南路進行道路改善工程，目前正在施作「行人庇護島」部份，沒想到一天連三撞，連庇護島上的交通標誌都撞倒，讓公路總局彰化工務段只好緊急出動交通錐，來「保護」庇護島！

    15處路口進行偏心車道及標線調整

    據了解，彰化市彰南路正在進行改善工程，主要是在十五處路口進行「偏心」車道及標線調整工程，也就是讓左轉車輛在路口時，有專用車道可以轉彎，此外，改善工作還將設置行人穿越線與庇護島，不料該工程尚未完工，在彰南路一段二一五巷口的庇護島，就在本月十日上午短短二個小時內，就有三輛車撞上了庇護島。

    三起撞上庇護島，分別發生在本月十日的十點許、十一點許與十二點許，第一起是自小客車還撞倒了島頭的交通標誌桿，後面兩車則是在轉彎時直接騎上庇護島。有的民眾認為，這個路口的行人很少，根本不需要設置庇護島；但也有人認為，就是自小客車習慣在路口轉彎「切西瓜」，才會撞上庇護島，還好有庇護島，才能避免行人穿越馬路被撞。

    同時設置庇護島與行人穿越線

    針對此事故，彰化工務段段長廖志彬強調，路口設置庇護島與行人穿越線是為了保護行人的安全，可能駕駛還不太習慣。由於工程仍在施工中，庇護島的島頭將有黃黑斜線的警示線，遭撞的交通標誌也會進行復原，而行穿線與庇護島的佈設都是依照相關規定，目的就是在保護行人。

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