林保署攜手雙龍部落 種原生樹苗

林保署南投分署結合丹大雙龍部落及雙龍國小學童，在拉芙嵐舊部落種下原生種樹苗。（南投分署提供）

2025/04/13 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕為傳承南投信義鄉布農族丹大地區傳統文化地景，林保署南投分署昨攜手當地協會及雙龍部落雙龍國小，舉辦「守護拉芙嵐，根回舊部落」植樹活動，由部落耆老帶著學童，在拉芙嵐舊部落遺址種下台灣櫸等原生種樹苗，盼重現土地生態景觀，為文化延續扎根。

拉芙嵐文教推廣協會理事長尤哈尼．諾阿南表示，位於丹大聯外道路十．五公里處的拉芙嵐舊部落，是布農族卡社群三大家族的祖居地，承載族人的世代記憶，此次部落族人與雙龍國小學童種下原生種樹苗，讓下一代都能記住布農族祖先過往的生活場域。

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林保署南投分署指出，昨植樹活動由部落耆老、雙龍國小學童，以及該分署的代表一起參與，不僅標記出舊部落家屋範圍，劃出土地界線，種植原生樹種以營造生態景觀，眾人還在部落入口種下台灣櫸樹苗，寓意攜手部落守護土地、共榮共好。

南投分署也說，丹大聯外道路沿線有許多布農族家屋遺址地景及野生動植物資源，該分署也與信義鄉濁水溪四部落一起推動劃設「Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區」，並於今年二月七日獲農業部審議通過，未來將為丹大地區的動植物與布農歷史提供制度性保護，希望未來能與族人繼續合作，共同傳承布農族的歷史與山林智慧。

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