屏東金鑽鳳梨評鑑 潘琮詠奪冠

屏東金鑽鳳梨評鑑出爐，今年的鳳梨有特色，甜度能高達十八度。（記者葉永騫攝）

2025/04/12 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣金鑽鳳梨評鑑成績出爐，藍天農業生產合作社青農潘琮詠奪得冠軍，甜度王則是由季軍得主林舜英獲得，甜度超過十八度。潘琮詠說，種出好品質鳳梨的主因在於土質、益肥及良好管理，今年的鳳梨價格平穩，正是品嚐好時機。

屏東縣副縣長黃國榮表示，屏東縣是金鑽鳳梨的主要產地，全台第一，面積達到三千四百八十二公頃，產量十一萬六千多公噸，外銷五千公噸，每年三到五月是產季，縣府舉辦金鑽鳳梨評選，今年共有三十九組農民參賽，由專家依據重量、甜度、外觀、風味與口感來評定。昨天成績出爐，冠軍藍天合作社潘琮詠、亞軍雙豐合作社潘清立、季軍及甜度王由潮州鎮農會林舜英獲得。

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三十六歲的青農潘琮詠則指出，他種植鳳梨已有十二年，面積二十公頃，第一次參賽就拿到冠軍，讓他十分開心。他認為土質、自調益肥及良好的管理，是種出好吃鳳梨的關鍵，他會持續努力。

獲得季軍及甜度王的林舜英昨天由兒子陳信安代領獎項，陳信安說，他們家種植鳳梨有十多年的經驗，採用有機肥，這次是第二次得到甜度王，全家人都非常開心。

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