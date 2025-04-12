屏東第一鮪重224公斤 230萬標出

32歲船長陳睿豪（前排紅衣）成為史上最年輕的第一鮪船長。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/12 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕二○二五屏東黑鮪魚季昨以「天下第一鮪」拍賣會揭幕！東港籍「茂豐祥號」漁船捕獲的重二二四公斤、長二一九公分黑鮪魚，以每公斤一．○三萬、總價二三○．七二萬元由澎坊公司連續第三年標下，三十二歲船長陳睿豪也成為史上最年輕的第一鮪船長。

屏東縣長周春米說，黑鮪魚季邁入二十五年，接下來會有海洋音樂會、大鮪市集、美食宴等活動，歡迎全國民眾來體驗東港風情。

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東港漁港昨天上午金棗鞭炮聲響徹雲霄，海巡署巡防艇護送「茂豐祥號」入港，貴賓雲集，周春米為第一鮪加冕掛牌，全場響起熱烈掌聲，周春米表示，屏東黑鮪魚季是全台最長壽的產業節慶，獲交通部觀光署列為重要活動，第一鮪不僅代表漁民辛勤，更帶動東港觀光與周邊產業發展，堪稱「天下第一鮪」。

陳睿豪討海七年，二年前接下父親事業成為船長，竟在生日當天捕獲第一鮪。

他直說「這是最大的生日驚喜」，這場拍賣會不僅為他創下紀錄，也讓東港漁港熱鬧非凡。

今年的黑鮪魚季自拍賣會後展開，屏東縣政府規劃五月三日至七月六日推出一系列活動，包括海洋音樂會、琉住你音樂會、大鮪市集、在地美食推廣宴、經典之夜等，還有街道燈飾、高鐵假期遊程及在地商家優惠。

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