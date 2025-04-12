歌詩達號郵輪故障 遊客今返基隆

歌詩達莎倫娜號郵輪8日從基隆港出發，因機械故障三千多名遊客滯留日本沖繩。（洪敦智醫師提供）

2025/04/12 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕義大利籍「歌詩達莎倫娜號」因機械故障，三千多名遊客滯留日本沖繩，今天將返回基隆港；而原定昨天從基隆港出發前往沖繩的的航次被迫取消，二航次總共影響七千多人。船公司已提出補償方案，但遊客抱怨連連。基隆航港局表示，將視需要會同消保官協助遊客與船方協調，維護消費者合理權益。

原定11日出發航次被迫取消

歌詩達郵輪莎倫娜四月八日自基隆港出發，四月九日靠泊沖繩那霸港，因船隻機械故障，三千三百多遊客滯留那霸，原定昨日抵台延至今日；遊客抱怨工作受影響，還有慢性病患者帶的藥量不足、嬰幼兒用品不夠等。

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另有影片流出，疑似郵輪提前駛離那霸港，導致有人坐計程車到港時，只能看著郵輪駛離，航港局向船公司查證，船公司否認，強調都已上船。

另原訂昨天前往那霸的航次也受到影響，臨時取消，三千多名遊客被迫中止行程，有人不滿表示全家滿心期待，假都請好了，說取消就取消，還有人從高雄北上，才得知遊程取消。

船方提出，補償八日出發的遊客每人五十美元，昨天航次取消可全額退費，每艙房補償一百美元，遊客並不滿意。航港局表示，將視需要會同消保官協助與船方協調。

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